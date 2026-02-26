L’étoile internazionale Roberto Bolle arriva a Cagliari il 16, 17 e 18 ottobre.

Tre date per un evento che si preannuncia da tutto esaurito: "Roberto Bolle in Caravaggio”, capolavoro di danza, creato nel 2008 e firmato da Mauro Bigonzetti, coreografo italiano di maggior spicco internazionale. Uno spettacolo fuori abbonamento, inserito all'interno del cartellone di danza del Teatro Lirico di Cagliari.

I biglietti sono in vendita da lunedì 9 marzo, ma gli abbonati alla Stagione di danza 2025-2026 possono avvalersi della prelazione sull'acquisto da mercoledì 4 fino a sabato 7 marzo.

“Roberto Bolle in Caravaggio” è un viaggio emozionante nell'animo inquieto e geniale di un artista immortale, uno spettacolo potente e viscerale ispirato alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi che trasforma in movimento la drammaticità e la teatralità rivoluzionarie del grande pittore.

Bolle ritorna al Teatro Lirico dopo 11 anni, affiancato da una compagnia di straordinari talenti creata ad hoc, con le musiche di Claudio Monteverdi, riorchestrate da Bruno Moretti, una suggestiva scenografia e il disegno luci di Carlo Cerri e i costumi-pelle di Lois Swandale e Kristopher Millar. L'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari sarà diretta da Marco Dallara.



