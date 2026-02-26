Nato all'interno del San Teodoro Jazz Festival, il Matteo Pastorino STJ Quartet apre sabato alle 20.30 la rassegna “Jazz al Mulino” organizzata da Il vecchio Mulino in collaborazione con il Dipartimento di Jazz del Conservatorio "Canepa" di Sassari.

Giunta alla Quarta edizione, la rassegna che riunisce allievi e docenti del "Canepa" e ospiti speciali, proporrà aò Vecchio Mulino di Sassari 8 concerti dal 28 febbraio al 23 aprile.

La formazione di sabato è composta da Matteo Pastorino al clarinetto basso, Paolo Corda alla chitarra, Lorenzo Agus al contrabbasso e Jacopo Careddu alla batteria. Capitanato dal clarinettista e compositore di fama internazionale Matteo Pastorino, residente a Parigi da oltre quindici anni, il quartetto riunisce musicisti legati da una profonda conoscenza reciproca e da un percorso artistico comune costruito nel tempo.

Il concerto si presenta come un vero e proprio racconto in musica: un viaggio attraverso la storia di questo collettivo umano e creativo, tra esperienze condivise, amicizia e progettualità. In programma, composizioni originali della band ma non solo: brani e standard che, attraverso arrangiamenti personali e momenti di improvvisazione, contribuiscono a raccontare l’identità del gruppo e il percorso umano e musicale che unisce i suoi membri fin dalle origini della loro collaborazione.

