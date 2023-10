Un caleidoscopico calendario di eventi tra spettacoli serali, matinée per le scuole, laboratori creativi per adulti e bambini, mostre di arti figurative e attività di promozione alla lettura.

Un’offerta vastissima e multidisciplinare quella della “Stagione Autunnale 2023” di Abaco Teatro, che è iniziata il 15 ottobre e proseguirà fino al 17 dicembre (tutte le domeniche) al teatro comunale di Villaspeciosa. Un polo culturale poco valorizzato, fino a poco tempo fa, al quale si vuole restituire importanza. Non a caso, è da sempre prioritario per Abaco teatro portare creatività e cultura oltre i confini dei consueti grandi circuiti, sulle tracce delle realtà territoriali più svantaggiate.

«Spesso nelle piccole realtà come la nostra, popolazione di 2600 abitanti, non mancano le iniziative e le idee, ma manca la possibilità di dargli continuità. L’entusiasmo del pubblico, che comprende anche tutti i comuni limitrofi, ci ha portato a decidere di offrire una programmazione continua e non solo spettacoli sporadici», commenta Andrea Gallus, assessore alla Comunicazione di Villaspeciosa.

È in atto una rivalutazione dei teatri, da sempre una presenza significativa nelle città e riferimento concreto per le persone che in quegli spazi possono incontrarsi, scambiarsi idee e valori. Un lavoro di grande attenzione e responsabilità al fine di creare reti sociali e artistiche in grado di migliorare la qualità della vita degli abitanti, nonché arricchire l’immagine della Sardegna più nascosta.

«Siamo pienamente soddisfatti della risposta alle nostre iniziative, che già dall’anno scorso si è espressa con una grande partecipazione a tutte le attività e un eccezionale interesse alle tematiche di sensibilizzazione sociale suggerite», evidenza il direttore artistico Rosalba Piras.

La stagione autunnale organizzata da Abaco Teatro è un bellissimo mosaico artistico in cui si incastrano perfettamente stili e generi diversi, proposte innovative, linguaggi e attività creative che attingono dal passato e dal presente sul filo di autori e opere storiche, unitamente ad allestimenti e tematiche legate al quotidiano. La grande apertura è stata domenica 15 ottobre alle 19,30, direttamente dal programma televisivo Zelig, con il camaleontico Alvalenti e il suo spettacolo “Il Poeta e la Lavagna”.

La stagione entra nel vivo domenica 22 ottobre alle 19,30 con la nuova produzione di Abaco Teatro “Il Sogno di In Uomo Ridicolo” da Fëdor Dostoevskij. Spazio poi alla sardità e alle storie incredibili della nostra terra, domenica 29 ottobre alle 19.30 con la Compagnia Anfiteatro Sud e la pièce “Bandida…una fiaba sarda”. Si prosegue domenica 5 novembre, sempre alle 19.30, con “Due Fratelli” prodotto dall’Effimero Meraviglioso. Ancora in primo piano l’identità sarda, i suoi valori, segni e peculiarità domenica 19 novembre alle 19.30 con la Compagnia Fueddu e Gestu che presenta “Nais (Rami)”. Domenica 3 dicembre, alle 19.30, Teatro Tragodia porta in scena “Le corna sono come i tacchi, slanciano!!”. Chiude la “Stagione autunnale 2023” domenica 17 dicembre 19.30, la nuova produzione firmata da Abaco Teatro: “Un Natale Da Favola”.

