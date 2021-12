La prima assoluta a Londra è stata un successo. “Viaggio in Sardegna” scritto e interpretato da Stefania Masala ha raccolto consensi al Toulouse Lautrec Jazz Club. E ora quello spettacolo è valso all'attrice e chitarrista sassarese la conquista del premio Remigio Paone di Formia. Un riconoscimento giunto alla V edizione che vuole ricordare il più grande impresario italiano del ‘900.

Stefania Masala, partner in scena negli ultimi 16 anni di vita di Giorgio Albertazzi, ha aperto il tour internazionale dello spettacolo che ha come regista Patrick Rossi Gastaldi (coach nella trasmissione televisiva “Amici”) e come autore delle musiche il chitarrista nuorese Cristiano Porqueddu. “Viaggio in Sardegna” è un monologo in sei parti dove l'artista sassarese assembla gli scritti di alcuni autori che hanno conosciuto l'isola, come Vittorini, Valery, D'Annunzio, Lawrence e Levi, con i ricordi di chi ha lasciato la Sardegna ad appena 19 anni.

Alla cerimonia, che si svolgerà domenica 12 dicembre nella Sala Consiliare del Municipio di Formia, interverrà l'attore Franco Nero. Sarà anche assegnato un Premio alla carriera alle attrici Erika Blanc e Ida Di Benedetto.

