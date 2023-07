In piazza, a tutto teatro. È giunta alla decima edizione la manifestazione Ottana Esta Teatro, ideata e organizzata dalla compagnia teatrale “I Barbariciridicoli”, una rassegna la cui direzione artistica è affidata al regista e direttore della compagnia, Tino Belloni. Tutte le manifestazioni si svolgeranno nell'anfiteatro intitolato al cantante Andrea Parodi, dove si alterneranno i più validi artisti e compagnie teatrali della Sardegna, tutti impegnati sul fronte identitario, con spettacoli sia in lingua sarda che in italiano, che toccano le tematiche peculiari della Sardegna e non solo.

Tutto luglio, fino alla prima metà di agosto, ad Ottana è festa grande col teatro. «L'organizzazione», dice il direttore artistico e regista, Tino Belloni, «cura anche la formazione del pubblico, con la proposta de “Gli artisti si raccontano”, in un incontro dialogico degli stessi artisti sul palco col pubblico, mediato dalla compagnia e che viene proposto subito dopo la rappresentazione degli eventi teatrali».

«Gli appuntamenti all'anfiteatro Parodi», prosegue Belloni, «si susseguono tutti i fine settimana e continueranno fino alla prima metà di agosto. Domenica prossima (16 luglio ore 21), Alverio Cau presenta "Strano m'Alverio”. Il 23 luglio, alla stessa ora Mab teatro presenta "Era l'Allodola". Il 3 agosto la compagnia Mentite Spoglie, presenta "Deledda's Revolution". Il 4 agosto la compagnia Garcia Lorca presenta "Astaroth". Si conclude il 13 agosto con "La Danse du Pied", con Monsier David et Federica Gumina. La compagnia i Barabariciridicoli sono in scena domani sera a Macomer, nella biblioteca comunale (ore 17.30), con "Bingo e la magia delle bolle di sapone".

