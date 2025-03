Di origini coreane e russe, nato in Kazakistan e residente in Germania, Roman Kim è considerato un virtuoso del violino, che dà il meglio soprattutto con il repertorio di Paganini. L'appuntamento è per domani al Teatro di Verdi con inizio alle 20.30.

Roman Kim ha conquistato il pubblico dei più celebri teatri del mondo con il suo stile innovativo e un look fantasioso che cattura l’attenzione dei più giovani. Il programma del concerto, che spazia dal celebre "Trillo del Diavolo" di Tartini a composizioni originali di Kim e riletture tra cui una funambolica “Dies Irae” mette in luce la spettacolare tecnica del violinista e una creatività senza pari.

Kim sarà accompagnato dalla Chamber Orchestra del Teatro Verdi-Konzertmeister Guglielmo De Stasio.

L'appuntamento è inserito nel cartellone della stagione concertistica “Grandi Interpreti della Musica”, organizzata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

© Riproduzione riservata