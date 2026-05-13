Ariete – Non fatevi abbindolare dalle facili soluzioni: il duro lavoro ripaga sempre, anche se è la strada più difficile...

Toro – Non vergognatevi delle vostre debolezze: nessuno è invincibile, nemmeno voi, ed è giusto così.

Gemelli – La vostra capacità di organizzazione non è delle migliori, lasciatevi aiutare se siete in difficoltà!

Cancro – A lavoro, la vostra gentilezza è ciò che riporta la serenità fra i colleghi... siete una risorsa preziosa!

Leone – Siete sempre così decisi... ma siete sicuri di sapere quello che il vostro cuore desidera nel profondo?

Vergine – Attenzione... non continuate a sacrificarvi per chi non muoverebbe un dito per aiutarvi! Non lo meritate.

Bilancia – Con la vostra determinazione potrete raggiungere grandi vette: gli unici a dubitarne siete voi.

Scorpione – Il vostro fascino attirerebbe chiunque, ma sono in pochi che vedono cosa avete dentro il cuore...

Sagittario – Quando gli altri non sono capaci di apprezzarvi, è meglio che cambiate strada... Non vi meritano.

Capricorno – Quando non riuscite a raggiungere i vostri obiettivi, non dovete vergognarvene: l’errore fa parte della vita.

Acquario – Non lasciatevi sedurre dalle facili promesse, il vostro impegno è la risorsa più preziosa che possedete.

Pesci – Non si può amare davvero qualcuno che non si conosce: non fatevi prendere dalla vostra immaginazione!

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