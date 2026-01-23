«Non aveva nemmeno 18 anni Valeria quando una sera torna a casa con un labbro spaccato e un occhio pesto. Compresi subito che dovevo metterla su un aereo e mandarla via dalla Sardegna».

Drammatico il racconto di Gianna Orrù, madre di Valeria Marini: entrambe sono state ospiti di Monica Setta, nella trasmissione "Storie al bivio", in una puntata che andrà in onda domani su Rai2. La soubrette all’epoca «era incinta», aggiunge Gianna. «Facemmo i bagagli e corremmo in aeroporto, due ore d'attesa a Cagliari e poi a Roma. Per anni non siamo più tornate in Sardegna».

«Mia madre mi ha salvata – ha confermato Valeria – Ero entrata in un buco nero, ero vittima di un amore tossico e se mia madre non mi avesse portato via dalla Sardegna forse non sarei nemmeno qui a raccontarlo».

«Non ho mai amato gli uomini di Valeria», ha ammesso Orrù, «l'unico con cui mi scrivo ancora messaggi è Patrick Baldassarre. Jovanotti? Erano piccoli, facevano i camerieri d'estate, un flirt di gioventù. Ma lui non mi piace come cantante».

E Vittorio Cecchi Gori? «Era pieno di problemi e litigavano spesso. Mi ricordo che un giorno Valeria mi chiama in lacrime dicendomi di correre a casa loro. Io ero a Sacrofano, presi il fuori strada e corsi a Roma nel palazzo dove lei abitava con Vittorio. Ma lui, sapendo che stavo arrivando ed ero arrabbiata, si chiuse la porta alle spalle e fuggi via con il cane. Mi temeva. Sapeva che non gli perdonavo nulla. Mia figlia viene prima di tutto».

Mamma e figlia qualche mese avevano avuto un duro scontro sempre in tv, ospiti a Domenica In da Mara Venier: Gianna, classe 1938, originaria di Cagliari, era tornata a parlare della truffa che le sarebbe costata oltre 300mila euro e aveva commentato in tono amaro la scelta di lasciare il lavoro per seguire la figlia nel mondo dello spettacolo. «Amavo il mio lavoro. Mi pento molto di averlo lasciato», aveva confessato. L’ingresso a sorpresa della figlia in studio non aveva allietato gli animi, tutt’altro. Oggi però sembrano di nuovo tornate in sintonia.

