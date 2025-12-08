Concerti gratuiti per il Natale. Dopo il successo dello scorso anno, l’Associazione culturale musicale teatrale LABohème propone quattro appuntamenti musicali, dal 12 al 20 dicembre.

Il via venerdì alle 19 nella sala Guarino del Conservatorio Canepa, in piazzale Cappuccini, con Tango Sensations che ha come protagonista il duo formato da Fabio Furia al bandoneon e Alessandro Deiana alla chitarra: una sintesi tra Jazz e il Tango Nuevo.

Domenica dalle 18 le vie del centro saranno invase dai Carols natalizi proposti dal Lolek Vocal ensemble diretto da Barbara Agnello: in quattro tappe, da piazza Azuni a via Luzzatti, da piazza Castello a piazza d’Italia, i canti natalizi itineranti saranno protagonisti coinvolgendo, oltre ai giovani coristi, anche i passanti lungo le strade della città.

Giovedì 18 dicembre alle 17 la musica si sposta nella tensostruttura di piazza Fiume con l’Ensemble di Flauti del Liceo Azuni, nato da un progetto scolastico. I giovani musicisti proporranno i classici della tradizione e delle festività natalizie.

Sabato 20 dicembre alle 10.30 e alle 12 la libreria Mondadori in Largo Cavallotti ospita la favola per eccellenza del Natale: Lo Schiaccianoci, in due spettacoli dedicati ai più piccoli. A rievocare le musiche immortali di Piotr Ilić Ciaikovskij sarà il Trio strumentale LABoheme, formato da Annamaria Carroni (flauto traverso), Cristiana Nuvoli (clarinetto) e Antonella Chironi (pianoforte) accompagnato dalla voce narrante di Denise Gueye.

© Riproduzione riservata