“Danza senza Confini: dalla Corte al Café” è il titolo del concerto che chiuderà venerdì al Teatro Civico di Sassari (ore 20.30) il Festival Melos 2025. Protagonista il pianista e compositore Roberto Piana. La serata avrà anche scopo benefico: l'intero incasso sarà devoluto all’AIL, Associazione italiana contro le leucemie.

Il concerto si propone come un viaggio pianistico attraverso secoli e luoghi uniti dal linguaggio universale della danza, dalle forme eleganti delle corti europee (Thomé, Händel/Kempff, Paderewski) alla poesia intima delle danze polacche di Chopin. Il percorso si sposta poi nella Spagna di Granados e Albéniz, tra valzer nostalgici e ritmi incandescenti, fino al Sudamerica di Piazzolla, dove tango e milonga si trasformano in meditazione sonora. Chiude la Danza del fuego di de Falla, ritorno all’energia rituale e primordiale del movimento. La serata sarà presentata da Simona Todde.

Il Festival Melos, curato dal Centro Studi Saser, è inserito negli eventi di Sassari: destinazione Natale!, curati dall’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata