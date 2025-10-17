Ussana, musica house protagonista: in consolle anche Interstellar FunkDomenica 19 ottobre a Campidarte appuntamento con il collettivo cagliaritano Ground Loop
L'intramontabile suono della musica house in tutte le sue sfumature, in una domenica immersa nel verde e nella socialità: dopo una pausa estiva, il collettivo cagliaritano Ground Loop fa ritorno con un'intera giornata in versione open air, tra dj-set, incontri e arte nel giardino interno di Campidarte (Ussana). A partire dalle ore 12 e fino alle 20, domenica 19 il locale di campagna ospiterà non solo il collettivo e altri artisti sardi, ma anche l'ospite internazionale Interstellar Funk.
L'ospite internazionale
Olf Van Elden, vero nome di Interstellar Funk, è un artista che negli anni ha costruito la sua inesorabile ascesa nel panorama club e underground di Amsterdam, facendosi notare grazie al rifiuto dell'asetticità sonora tipica del digitale e al profondo amore verso l'imperfezione analogica, nei suoi scricchiolii e singhiozzi. Unendo la techno e la bass music a sezioni retrò pescate da new wave ed electro nei suoi dj-set, ha anche pubblicato numerosi lavori solisti sulle iconiche etichette del genere Dekmantel, Rush Hour e Berceuse Heroique, lanciando e presentando anche il progetto di selezioni synthwave Artificial Dance. Devoto al vinile e al groove, l'artista non risparmia però dei momenti più sincopati e pestati.
La giornata
La giornata avrà inizio, nel capannone secondario di Campidarte, con l'incontro Open Studio dove il pubblico avrà modo di conoscere gli attuali ospiti e i lavori in corso della residenza artistica officiata dal locale ussanese, dal titolo "Intervalli: spazi e tempi del transito", progetto che si propone di analizzare gli spazi liminali sia fisici che astratti, come corridoi, stazioni e flussi digitali, trasformando tempi e spazi di transito in un luoghi abitabili. A precedere l'ospite olandese saranno però i set di Peet Hura (alias di Marco Pinna) dalle 12 alle 13:30 e dello stesso collettivo Ground Loop dalle 13:30 alle 15, a cui seguirà fino alle 18 l'esibizione dello storico deejay e selector della crew Harder Times, Andrea Young, dando infine spazio alla memorabile chiusura officiata da Interstellar Funk. La giornata, organizzata con il supporto di Radio X e del suo Social Club e con il sound system offerto da Cogotzi Music e Formula Sound, sarà ad ingresso libero fino alle 14.