Usini, a teatro con la “Banda del buco”: in scena 13 attori disabiliLa compagnia teatrale Up&Down è pronta a far ridere il pubblico, emozionare e far riflettere con il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giovanni Mura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Anche il teatro diventa occasione di inclusione sociale e momento di partecipazione per tanti giovani con disabilità capaci di sperimentare il loro talento.
A Usini alcuni ragazzi portano in scena "La Banda del Buco" un’opera comica in 2 atti, in programma sabato 25 ottobre dalle 19 presso l’Auditorium comunale divia Paganini.
La compagnia teatrale Up&Down è pronta a far ridere il pubblico, emozionare e far riflettere con il nuovo spettacolo scritto e diretto da Giovanni Mura: una commedia brillante, portata in scena da 13 attori con disabilità mentale, affiancati da una decina di volontari che collaborano alla realizzazione del progetto.
In oltre 20 anni di attività, Up&Down ha calcato palcoscenici in tutta Italia, partecipando a festival nazionali e internazionali, vincendo anche il primo premio per la miglior regia di un cortometraggio.
L’associazione lavora da oltre 30 anni con ragazze e ragazzi attraverso laboratori di teatro, arte, musica e psicomotricità.