A Natale una semplice cena di famiglia può diventare molto pericolosa, se la ricchezza si traduce in abuso di potere e mancanza di buone maniere. Nipoti che arrivano dall’America, astrologia delirante, musiche ossessive e tante evoluzioni, il tutto intrecciato in un labile equilibrio che si infrangerà come un vaso di cristallo: questi i punti cardine di Una tavola calda, il nuovo spettacolo di circo-teatro coprodotto da Theatre en vol e l’associazione Luci della Ribalta, che animerà lo Spazio TEV di in via Giuseppe De Martini 5 a Sassari.

Dal 25 dicembre al 6 gennaio tutti i giorni alle 21 (spettacolo anche alle 18 nei giorni 26, 27, 28 dicembre e 3, 4, 5, 6 gennaio) il pubblico si troverà a fare i conti con una famiglia strampalata e i loro poveri camerieri, che si muoveranno su una colonna sonora composta ad hoc e suonata dal vivo. Voci, fisarmonica, tromba, chitarra e batteria a musicare uno spettacolo dalle atmosfere natalizie ma oscure e misteriose al tempo stesso.

Il cast di Una tavola calda conta artisti da Italia, Spagna, Finlandia, Francia, Argentina, oltre ovviamente ad artisti locali provenienti dalla neonata associazione algherese Luci della Ribalta, che insieme a Theatre en vol regalerà alla città di Sassari la sua dose di circo contemporaneo natalizia.

La modalità di fruizione è la stessa dell’anno scorso: ingresso con offerta libera e consapevole e prenotazione obbligatoria. Lo Spazio Tev inoltre offre un parcheggio gratuito.

