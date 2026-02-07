Ariete – Anche se non vi va molto, fate quell’ora di sport. La carica di endorfine vi renderà imbattibili fino a sera!

Toro – Per aggiungere un po’ di pepe, perché non sorprendete il partner con un programma fuori dagli schemi?

Gemelli – Questo sabato un nuovo incontro riaccenderà la vostra curiosità e il vostro desiderio di confronto.

Cancro – La vita personale beneficia di un pomeriggio di totale solitudine creativa. Disconnettetevi da tutto e tutti!

Leone – Per la vostra famiglia siete un punto di riferimento, ma ricordate che anche voi avete bisogno di tenerezza.

Vergine – Il vostro corpo vi chiede di rallentare un attimo... forse è arrivato il momento di dedicarvi a voi stessi.

Bilancia – La vostra vita personale si arricchisce di un nuovo interesse che vi stimola la mente. Seguite la curiosità!

Scorpione – Il cuore conosce ragioni che la mente ignora... Fidatevi di quella strana sensazione, non ve ne pentirete.

Sagittario – In amore la spontaneità è la vostra arma vincente per conquistare chi vi piace... mettete da parte le strategie!

Capricorno – In famiglia una vecchia questione economica trova finalmente una quadra logica, tirate un sospiro di sollievo.

Acquario – Questo sabato dedicatevi al riposo. Spegnete lo schermo, il vostro sistema nervoso vi ringrazierà!

Pesci – In famiglia vi sentite oberati di responsabilità, ma attorno a voi c’è chi è pronto a tutto per aiutarvi

