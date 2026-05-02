Visite guidate, due laboratori e la musica dell’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia e della DisOrchestra. Giornata densa quella di domani agli Orti di San Pietro a Sassari: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20. A fare da ciceroni per le visite guidate nel parco e nell’ex convento di San Pietro in Silki saranno le studentesse e dagli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “G.M. Angioy” di Sassari.

Durante il percorso, la musica comparirà in modo inatteso tra i sentieri e gli spazi più suggestivi del parco: due ensemble, uno di archi e uno di fiati, a cura degli alunni del liceo musicale di Sassari, accompagneranno i visitatori con esecuzioni acustiche, senza amplificazione, pensate per dialogare con l’ambiente. L'evento si inserisce nel cartellone di Monumenti Aperti e propone anche di mattina il laboratorio esperienziale “Dall’Orto all’Arte”, a cura del Liceo Artistico De André di Tempio: un’attività aperta ai visitatori che unisce creatività e natura, attraverso la raccolta di elementi vegetali e la realizzazione di pigmenti naturali da utilizzare in semplici pratiche di disegno e pittura ispirate al parco. A questo si aggiungerà anche un laboratorio di "messa a dimora" nel quale i più piccoli potranno imparare a riconoscere le erbe aromatiche e a piantarle, visitando nel contempo una piccola fattoria didattica.

A mezzogiorno, presso la Sala Busti dell’ex convento, il parco accoglierà l'esibizione dell’Associazione Insieme Vocale Nova Euphonia unico esempio in sardegna di coro focalizzato sulla musica da cinema Dalle 12.30 sarà attiva l’area food con il pranzo agli Orti, potenziato per l’occasione dalla paella valenciana.

Alle 18 il live della DisOrchestra, progetto musicale ideato e diretto da Raffaele Puglia che ha radunato quindici elementi, per una musica che si muove tra atmosfere cinematiche, suggestioni elettroniche e improvvisazione.

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