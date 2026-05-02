È partita ieri da Napoli con un grande successo di pubblico la stagione di Nostalgia 90, che toccherà quest’estate la Sardegna con otto date.

Presenti oltre 10mila persone, che si sono scatenate nella grande pista a cielo aperto dell’Ex Base Nato grazie al travolgente spettacolo dedicato alle hit più iconiche degli anni ’90. Un’esplosione di energia, musica e ricordi che ha fatto cantare e ballare il pubblico per tutta la durata dello show, confermando il forte legame tra il format e il suo pubblico.

Ebbene, dopo i fasti del 2025 Nostalgia ’90 si prepara a tornare in Sardegna con otto tappe, almeno per ora: il calendario degli eventi è in via di evoluzione, per cui alle date già previste potrebbero aggiungersene altre.

Intanto, il format dedicato alla cultura pop anni ’90, leader in Europa, debutterà nell’Isola il 23 maggio con la data di Bono, per fare tappa il giorno dopo a Cabras. Il 27 giugno sarà la volta di Terralba, il 21 luglio di La Maddalena e il 25 dello stesso mese Nostalgia ’90 sarà a Mandas, in provincia di Cagliari. Seguirà il 14 agosto Lula e il 21 Borore, infine il 20 settembre Arzachena.

© Riproduzione riservata