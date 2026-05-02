Ariete: Al lavoro arriva una proposta interessante. Riflettete prima di dire sì, potrebbe diventare problematica...

Toro: Oggi energia altalenante, a tratti assente: meno scroll sui social, più ore di sonno. Il cervello ringrazierà.

Gemelli: Invito improvviso? Accettate anche se la stanchezza prevale. Le sorprese vi porteranno gran fortuna!

Cancro: Sensibili come sempre, ma un po’ più decisi. In amore parlate chiaro, niente messaggi criptici...

Leone: Al lavoro, come in famiglia e amore, serve fiducia: smettete di sottovalutarvi. Avete fatto strada!

Vergine: Casa e famiglia occupano i vostri pensieri. Ritagliatevi un momento solo vostro, lontano da tutti.

Bilancia: Una nostalgia improvvisa vi sorprende. Trasformatela in fonte d’ispirazione creativa: al lavoro servirà!

Scorpione: Carisma alle stelle: oggi vi sentite invincibili. Però condividete la scena, ricordate: non siete in solitaria.

Sagittario: Al lavoro qualcuno vi sfida apertamente: voi accettate con eleganza, dimostrandovi sempre superiori.

Capricorno: Forma fisica buona, ma evitate gli eccessi nel weekend. Non dovete dimostrare niente a nessuno!

Acquario: Piccolo calo di energia e sembra che la giornata possa cadere a picco: tisana e relax fanno miracoli.

Pesci: Avete passato serate vivaci tra amici, ed è chiaro che siete voi il motore della compagnia. Accelerate!

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