Cosa dicono le stelle per il 3 maggioLa giornata segno per segno
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Ariete – Un complimento inatteso vi illumina la giornata. Fatene tesoro e, magari, donatene uno anche voi!
Toro – Precisione impeccabile, come sempre. Ma se qualcosa sfugge, il mondo non crolla: non siate così drastici.
Gemelli . In amore meno analisi, più spontaneità. Non serve pianificare ogni emozione: dovete però coinvolgere il partner.
Cancro – Al lavoro una soddisfazione concreta vi ripaga degli sforzi. Festeggiate, anche in piccolo.
Leone – Salute stabile: non vi siete mai sentiti così in forze. Dovete però staccare la mente ogni tanto, cercate il relax.
Vergine – Riordino creativo o pulizie di primavera? Liberare spazio vi farà sentire più leggeri ma economicamente tristi.
Bilancia – Cercate equilibrio tra doveri e piacere. Questa volta non sbagliate: scegliete ciò che vi fa stare bene davvero.
Scorpione – In amore chiarite un dubbio con dolcezza, senza strafare come al solito: le mezze frasi creano confusione.
Sagittario – In ufficio mediazione perfetta: ormai siete i diplomatici del team, ma non dovete abbassare la guardia.
Capricorno – Una serata culturale o un film ispirante può ricaricarvi. Magari potreste avere anche una gradita sorpresa...
Acquario – Attenzione alle spese impulsive: la bellezza è un bene prezioso, ma sempre con criterio. Pensateci bene...
Pesci – In amore intensità altissima, ma la gelosia frena il sentimento reale. Siate aperti ma pur sempre giudiziosi.