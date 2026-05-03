Fabrizio Moro sul palco davanti alla basilica di SaccargiaAppuntamento il 29 maggio
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La maestosa basilica di Saccargia farà da cornice al concerto dell’artista Fabrizio Moro.
Il cantante salirà sul palco ai piedi del monumento, il 29 maggio alle 21, per cantare i suoi più grandi successi.
Il live dal titolo "Non ho paura di niente " è organizzato dal comitato di Saccargia in collaborazione con la Pro loco locale, è patrocinato dal Comune di Codrongianos. Un progetto condiviso in occasione della festa della Santissima Trinità e della Madonna di Saccargia.
I brani di Fabrizio Moro sono una serie di fotografie, di immagini in sequenza, di disagi quotidiani, di vicende soprattutto autobiografiche, per raccontare a suo modo nient’altro che la vita. Per anni si esibisce live con diverse band in locali e pub, presentando un repertorio rock inedito, insieme a brani dei Doors, Guns’n’Roses e U2. Proprio in quegli anni produce e pubblica il suo primo album ”Fabrizio Moro” (2000), successivo alla partecipazione a Sanremo tra le Nuove Proposte con il brano “Un giorno senza fine”, e il secondo album ”Ognuno ha quel che si merita” (2005). L’artista nel 2026 è il vincitore della prima edizione di “Canzonissima”, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e, a due giorni dalla vittoria, presenta in digitale il suo nuovo album.