Aperitivi domenicali decembrini con la musica jazz originale, quella prodotta appositamente per (to) be in jazz, il festival organizzato dall’associazione Blue Note Orchestra. Dal 3 al 24 dicembre cinque concerti con compositori e direttori che avranno a disposizione l’Orchestra Jazz della Sardegna e il Teatro Verdi di Sassari grazie alla sinergia con la cooperativa Teatro e/o Musica

Si parte il 3 dicembre col consueto doppio appuntamento alle 11 e alle 18: Giulian Scioscia con il suo Small Orchestra Project perché anziché la big band utilizza dodici musicisti.

Il 10 ritorna Colin Towns “Soho-The Bohemian Heart of London” e c’è anche Norma Winston per la seconda parte della serata con “Harmonies of Faded Paint”. Il 17 omaggio a Jerry Mulligan con Francisco “Latino” Blanco.

Doppio concerto natalizio in swing il 23 e 24 dicembre con l’Orchestra Jazz della Sardegna Laboratory diretta da Gavino Mele e con la voce solista di Francesca Corrias del Conservatorio di Cagliari alle prese col repertorio di Stevie Wonder..

Aperitivo non solo musicale ma anche enologico, grazie alla collaborazione col Museo del Vino di Berchidda che propone per ognuna delle cinque serate i vini di altrettante cantine.

La presentazione del festival si è tenuta alla Camera di Commercio perché l’evento è inserito nel cartellone di Salude & Trigu.

