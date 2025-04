Matinée dedicato a Emilio Lussu venerdì al teatro Civico di Sassari. Alle 12 va in scena “Un anno sull’Altipiano - Ho tanti ricordi come se avessi cento anni”. Proposto da “B-oghes&Ispantu produzioni” in collaborazione con “MAB Teatro”, il recital musicale è tratto dall'omonimo romanzo di Emilio Lussu, e prende spunto dall'esergo presente nel libro "Ho più ricordi che se avessi mille anni", di evidente rimando a "I fiori del male" di Baudelaire, il testo letterario fedele "amico" dell'autore durante la sua lunga permanenza sull'Altipiano di Asiago.

L’adattamento teatrale e la voce recitante sono di Daniele Monachella, accompagnato dalle musiche originali di Andrea Congia alla chitarra classica e loop station e da Andrea Pisu alle launeddas e percussioni.

Lo spettacolo, rivolto soprattutto agli studenti degli istituti secondari di primo e secondo grado della città di Sassari e della provincia, è inserito nella commemorazioni per l’Anniversario della Liberazione.

