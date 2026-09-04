Cinquemila posti, cinquemila presenze e Area grandi eventi subito esaurita. I The Kolors hanno inaugurato a Torregrande il nuovo spazio per i concerti davanti a un pubblico arrivato in massa per l’appuntamento gratuito del Settembre Oristanese, organizzato dal Comune con l’assessorato al Turismo.

I cancelli sono stati aperti alle 20.30, ma prima dell’inizio del concerto i posti disponibili erano già terminati. La gratuità dell’evento ha certamente contribuito al grande afflusso e ha lasciato fuori dai cancelli numerosi spettatori, costretti a seguire il concerto a distanza. Non sono mancate le lamentele, anche se il limite di cinquemila accessi era stato annunciato da tempo.

Il concerto

Per raggiungere Torregrande molti hanno scelto le navette messe a disposizione dal Comune. L’afflusso ha provocato inevitabili rallentamenti nel traffico, soprattutto nelle ore di punta, senza però creare particolari disagi nella borgata, che ha retto bene l’impatto della serata.

Sul palco Stash si è confermato un frontman capace di coinvolgere il pubblico, con una voce riconoscibile e una presenza scenica trascinante, ma anche con le qualità di un musicista completo. Chitarra e tastiere hanno accompagnato una performance che non si è limitata ai grandi successi della band, dando ritmo e personalità alla serata.

E i successi non sono mancati: da Cabriolet Panorama a Italodisco, fino a Partenope, l’ultimo tormentone, i The Kolors hanno fatto cantare e ballare il pubblico. Per la nuova Area grandi eventi, un debutto davanti a cinquemila persone e un tutto esaurito già prima dell’inizio dello spettacolo.

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