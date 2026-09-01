I Måneskin pronti a tornare sul palco che ha cambiato per sempre la loro storia. La reunion della band romana è ufficiale: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio saranno di nuovo insieme al Festival di Sanremo 2027, almeno per una sera, in veste di ospiti. A confermare le indiscrezioni è stato Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival, in un’intervista a “Tv Sorrisi e Canzoni”.

Proprio dall’Ariston nel 2021 è cominciata la scalata internazionale dei Måneskin. Con “Zitti e buoni” la band diventata già famosa con X Factor conquistò il primo posto al Festival e, poche settimane dopo, portò a casa anche la vittoria all’Eurovision Song Contest, trasformando il successo italiano in un fenomeno mondiale. Da quel momento sono arrivati concerti sold out e una carriera che ha portato il rock di casa nostra sui palchi più importanti del mondo.

Poi, dopo anni vissuti a una velocità vertiginosa, la pausa. Nel 2024 i quattro musicisti hanno iniziato a dedicarsi a percorsi individuali: Damiano ha intrapreso la carriera solista, Victoria si è concentrata sempre di più sulla musica elettronica e sull’attività da dj, mentre Thomas ed Ethan hanno esplorato nuovi progetti personali. I primi segnali di un riavvicinamento artistico erano arrivati già a maggio, quando Fiorello aveva raccontato di aver incontrato Ethan e Thomas agli Internazionali di tennis e di aver ricevuto proprio da loro la conferma della reunion a Sanremo 2027. All’epoca si trattava ancora di un’indiscrezione, ora, invece, è arrivata la conferma ufficiale da parte di De Martino.

(Unioneonline/D)

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