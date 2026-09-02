Cosa dicono le stelle per il 2 settembreLe previsioni per la giornata di oggi, segno per segno
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Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!
Ariete: Vi capita di ripensare a una scelta fatta di getto. Non pentitevene: allora era ciò di cui avevate bisogno.
Toro: Chi vi provoca cerca una reazione. Non concedetegliela: il vostro silenzio sarà molto più eloquente.
Gemelli: Le persone giuste hanno il talento di farvi sentire a casa ovunque vi troviate. Tenetele strette!
Cancro: Sentite che qualcosa si sta muovendo sotto la superficie. Abbiate pazienza, i frutti maturano con calma.
Leone: Una porta socchiusa aspetta che la spingiate. Il primo passo è già metà del cammino verso la meta.
Vergine: Vi tocca fare i conti con una verità scomoda. Affrontatela a testa alta: nasconderla costerebbe molto di più.
Bilancia: Un piccolo grazie non detto vi pesa. Trovate il modo di esprimerlo: certi debiti d’affetto vanno saldati.
Scorpione: Vi sentite finalmente in sintonia con voi stessi. Godetevi questa rara armonia prima che la vita vi distragga.
Sagittario: Un gesto di coraggio, anche piccolo, vi restituisce la fiducia perduta. Ricominciate da lì, senza esitazioni.
Capricorno: Vi accorgete che la perfezione vi sfugge sempre, e va bene così. Nelle imperfezioni si nasconde il bello.
Acquario: Un desiderio che credevate sepolto riaffiora con forza. Ascoltatelo: forse non era così irrealizzabile.
Pesci: Sentite il bisogno di essere ascoltati. Cercate chi sa tacere e restare, non solo chi riempie i silenzi.