Cosa dicono le stelle per il 3 settembreLa giornata segno per segno
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Ariete: Vi accorgete di aver dato peso a cose che non lo meritavano. Alleggeritevi e respirate: c’è di meglio da fare.
Toro: Un vecchio timore perde la presa su di voi. Vi accorgete che era più piccolo di quanto lo dipingevate.
Gemelli: Chi vi conosce davvero vede oltre le vostre difese. Concedete a qualcuno il privilegio di conoscervi sul serio.
Cancro: Una novità movimenta la routine e vi risveglia dal torpore. Accoglietela con curiosità invece che con sospetto.
Leone: Sentite crescere la voglia di prendervi cura di voi. Partite dalle piccole cose, il resto verrà da sé.
Vergine: Un’idea semplice si rivela la soluzione che cercavate. Spesso complicate ciò che è già a portata di mano.
Bilancia: Chi semina bontà prima o poi raccoglie. E voi avete seminato tanto: preparatevi a un ritorno sorprendente.
Scorpione: Una parola gentile che ricevete vi scalda più di quanto vorreste ammettere. Lasciatevi coccolare!
Sagittario: Vi sentite pronti a chiedere ciò che desiderate. Fatelo: chi non chiede, raramente ottiene qualcosa...
Capricorno: Vi va di lasciarvi guidare dall’entusiasmo, ma tenete un piede a terra. L’equilibrio protegge i sogni migliori.
Acquario: Vi trovate davanti a un bivio che vi spaventa. Ricordate che restare fermi è comunque una scelta precisa.
Pesci: Una piccola gioia inattesa illumina il vostro umore. Fermatevi un attimo ad assaporarla prima che sfumi via.