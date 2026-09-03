Ariete: Vi accorgete di aver dato peso a cose che non lo meritavano. Alleggeritevi e respirate: c’è di meglio da fare.

Toro: Un vecchio timore perde la presa su di voi. Vi accorgete che era più piccolo di quanto lo dipingevate.

Gemelli: Chi vi conosce davvero vede oltre le vostre difese. Concedete a qualcuno il privilegio di conoscervi sul serio.

Cancro: Una novità movimenta la routine e vi risveglia dal torpore. Accoglietela con curiosità invece che con sospetto.

Leone: Sentite crescere la voglia di prendervi cura di voi. Partite dalle piccole cose, il resto verrà da sé.

Vergine: Un’idea semplice si rivela la soluzione che cercavate. Spesso complicate ciò che è già a portata di mano.

Bilancia: Chi semina bontà prima o poi raccoglie. E voi avete seminato tanto: preparatevi a un ritorno sorprendente.

Scorpione: Una parola gentile che ricevete vi scalda più di quanto vorreste ammettere. Lasciatevi coccolare!

Sagittario: Vi sentite pronti a chiedere ciò che desiderate. Fatelo: chi non chiede, raramente ottiene qualcosa...

Capricorno: Vi va di lasciarvi guidare dall’entusiasmo, ma tenete un piede a terra. L’equilibrio protegge i sogni migliori.

Acquario: Vi trovate davanti a un bivio che vi spaventa. Ricordate che restare fermi è comunque una scelta precisa.

Pesci: Una piccola gioia inattesa illumina il vostro umore. Fermatevi un attimo ad assaporarla prima che sfumi via.

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