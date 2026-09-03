Ancora qualche giorno e il trailer dell’ultimo film del regista sardo, Fabio Manuel Mulas, dal titolo “Bandidos e balentes. La resa dei conti", uscirà in anteprima mondiale. Sabato mattina dalle 8, dal canale ufficiale partiranno le immagini tratte dal lungometraggio del secondo capitolo della saga che vede la partecipazione straordinaria di Caterina Murino, uno dei film tra i più attesi, in uscita in Sardegna per gennaio 2027.

Dopo il trailer seguirà l'uscita in automatico sulla piattaforma cinema Imdb e in tutti i canali e siti specializzati. Per il primo film il regista Fabio Manuel Mulas ha ricevuto di recente in Sardegna, per la quarta volta il Premio della Cultura Sarda nel Mondo, dopo Chicago, Berlino, Serramanna a Nurri, consegnato dal neo sindaco Roberto Cancedda nel corso di una cerimonia pubblica.

Un premio che arriva come attestato per il lavoro svolto negli anni attraverso il cinema e, in particolare, per la saga “Bandidos e Balentes”, il progetto che cinematografico che ha contribuito a far conoscere al pubblico storie, personaggi e vicende legate alla Sardegna, un film che ha conquistato 199 premi nei festival di tutto il mondo confermandosi la pellicola sarda più premiata di sempre.

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