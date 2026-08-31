Francesca Fagnani verso l’addio alla Rai. La conduttrice di “Belve” avrebbe chiesto di interrompere in anticipo il contratto di esclusiva che la lega a Viale Mazzini fino alla primavera del 2027. La richiesta, secondo quanto riportato da Adnkronos e ripreso dal Corriere della Sera, sarebbe stata formalizzata già lo scorso giugno, attraverso il suo procuratore, prima della presentazione dei palinsesti della nuova stagione. Alla base della decisione ci sarebbe un rapporto di fiducia ormai compromesso con una parte dell’azienda e la sensazione di non essere stata adeguatamente valorizzata sul piano professionale.

Il nome di Fagnani era stato preso in considerazione per la conduzione di “Chi l’ha visto?” dopo l’addio di Federica Sciarelli. Lei avrebbe dato la propria disponibilità, ma la Rai avrebbe poi scelto Raffaella Griggi, giornalista interna al programma. Nel frattempo, era circolata anche l’ipotesi di affidarle “Report” dopo l’uscita di Sigfrido Ranucci, ma anche in quel caso non se n’era fatto niente.

Una serie di scelte che avrebbe alimentato il malcontento di Fagnani, ma l’addio non è ancora definitivo. La Rai ha ribadito che il contratto di esclusiva è tuttora valido e, attraverso Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, ha definito Fagnani una «risorsa preziosa» per l’azienda. Intanto, il futuro della conduttrice resta aperto. E resta soprattutto da capire che cosa accadrà a “Belve”, il programma che Fagnani ha creato e portato al successo e che, proprio per questo, potrebbe seguirla anche fuori dalla Rai.

(Unioneonline/D)

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