Due delle più grandi voci della musica tricolore, con un'eredità ancora tutta da scoprire: e proprio su quest'ultima indaga "Mina e Mimì", spettacolo in cui la cantante Erica Loi è protagonista di un tributo congiunto alle grandi Mina e Mia Martini. Teatro dell'esibizione sarà il Jazzino di Cagliari, in via Carloforte 74, questo venerdì 13 alle 21:45.

Il progetto nasce proprio dal desiderio della sua principale (e unica) interprete di omaggiare le due icone, senza cadere in imitazioni o reiterazioni, ma sotto una luce autentica e sentitamente personale. I brani originali riprendono vita in forme nuove ma la sostanza rimane la stessa, inanellando un racconto sonoro in viaggio fra diverse epoche e restituendo la potenza vocale di Mina e Martini, ora potente e definitiva, ora fragile e intima.

Un concerto che guarda alla ricchezza di quel lascito "emotivo" delle carriere di entrambe le cantanti, mettendo al centro l'interpretazione, i significati e le melodie, testimonianze di una sensibilità artistica che, dopo decenni, resta attuale come allora.

