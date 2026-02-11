Accelera il ritmo degli annunci di Sanremo, ormai uno al giorno.

L’ultimo è quello di Pilar Fogliati: il nome dell’attrice romana circolava già da un po’ ma è stato alla fine ufficializzato da Carlo Conti.

«Sarà nella seconda serata con Achille Lauro e Lillo come co-conduttori, il mercoledì», dice il direttore artistico a Fiorello in diretta su Rai Radio 2 a La Pennicanza.

Quanto al prossimo nome in lizza, quello di Eros Ramazzotti: «Ancora non lo so. Ho letto tanche cose, ho letto anche Madonna in duetto con Patty Pravo, ne ho lette tantissime, ma questo è Sanremo...».

Fogliati, 33 anni, cresciuta a Roma, deve il nome María del Pilar alla nonna paterna, argentina d'origine polacca, emigrata in Sudamerica con la famiglia nell'anteguerra.

Diplomata all'Accademia nazionale d'arte drammatica, ha recitato in decine di film al cinema e in tv. Gli ultimi sul grande schermo: “Follemente” di Paolo Genovese e “Breve storia d'amore” di Ludovica Rampoldi.

(Unioneonline/D)

