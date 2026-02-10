Un viaggio lungo sette mesi per dare una seconda vita a un disco storico, Rane’n’Roll, l’album del 1988 di Joe Perrino & The Mellowtones, pubblicato dall’etichetta IRA Records, la stessa dei Litfiba.

Il 19 dicembre scorso, infatti, al termine di una campagna di crowdfunding, è uscito il vinile in edizione limitata, anche in versione CD e digitale, di Rane’n’Roll Reloaded 2025.

Il gruppo cagliaritano rock/psichedelico della scena indipendente dei primi anni Ottanta ha dietro una bella storia, un misto di coraggio e incoscienza, specie in un periodo in cui il punk sembrava al tramonto. Partì per un viaggio, quarant’anni fa, fuori dall’isola e trovò due etichette - High Rise e IRA - con cui incidere diversi 33 e 45 giri. Su quella scia positiva, partecipò a Sanremo Rock e ad altri festival, uscì su canali nazionale su Rai Stereo Notte e su Videomusic, oltre a vantare diverse recensioni nelle riviste musicali di settore.

Nel dicembre 1987 l'incontro con Gianni Maroccolo, all'epoca bassista dei Litfiba: fu il primo lavoro di un'affermata carriera anche da produttore, oltre che da musicista con collaborazioni con CCCP Fedeli alla Linea, C.S.I. e Marlene Kuntz. Partirono le registrazioni in studio di Rane’n’Roll, primo album, la cui pubblicazione arrivò, in sordina, un anno dopo.

Così, oltre un mese fa è uscito Rane’n’Roll Reloaded, reinterpretazione collettiva dell’album, ampliata con collaborazioni di artisti diversi ma vicini al suo cantante, il cagliaritano Joe Perrino, “per attitudine, solidarietà e fratellanza artistica”.

Figurano, tra gli altri, Paolo Fresu, Iosonouncane (al secolo Jacopo Incani), Pierpaolo Capovilla, Gianni Maroccolo, Antonio Aiazzi, Andrea Chimenti, i Sikitikis, Tre Allegri Ragazzi Morti, Dorian Gray e Davide Catinari. Gli stessi Mellowtones hanno partecipato con Pierpaolo Capovilla in “Alpha Centauri”.

Come bonus track, la riedizione del singolo “Mi sento felice” - portata a Sanremo Rock nel 1987 - con gli Helter Bomb Shelter, un collettivo che ha riunito Filippo Siddi, Arnaldo Pontis, Massimo Gentile, Marco Mancini, Gianfranco Liori, Flavio Piga, Valentino Murru e Giuseppe Pionca.

La campagna, ospitata sulla piattaforma Produzioni dal Basso, ha avuto più di 250 sostenitori. È servita per le spese di produzione, mastering e distribuzione, con omaggi per i sostenitori come gadget e vinili in edizione limitata o copie test.

«Reloaded - spiegano i promotori, che annunciano anche altre iniziative e un video a febbraio - va oltre la celebrazione: vuol restituire al disco la sua storia completa e farlo conoscere anche alle nuove generazioni, colmando alcune lacune dell’edizione originale attraverso il recupero dei testi, di una nota inedita di Federico Guglielmi e delle foto su pellicola di Cesare Dagliana».

Per supportare l’iniziativa con l’acquisto dei supporti musicali (CD e vinili) o conoscere i nuovi showcase, c’è la pagina Facebook del collettivo Joe Perrino & The Mellowtones - RnReloaded.

Sono passati decenni. Quel cuore di tanti ragazzi di metà anni Ottanta non ha smesso di battere, ed è la passione e la rabbia indomabile di Joe Perrino, colpito anche da un grave incidente nel 2023, a far ritrovare tutti ancora attorno a un disco.

