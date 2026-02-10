Tiziano Ferro sarà il primo super ospite di Sanremo 2026.

Il cantautore di Latina, 45 anni, salirà sul palco dell’Ariston la sera di martedì 24 febbraio per promuovere il suo ultimo album "Sono un grande", uscito lo scorso autunno.

«Sono molto contento che Tiziano abbia accettato il mio invito, l'appuntamento con lui e la sua musica è per martedì 24 febbraio alla prima delle cinque serate», annuncia il direttore artistico Carlo Conti in un video su Instagram.

Ferro non è mai stato in gara nella kermesse ma più volte è stato ospite: nel 2006 in duetto con Michele Zarrillo, e poi 2007, 2015 e 2017. Sei anni fa, nel 2020, fu ospite fisso per tutte le cinque serate nel primo Sanremo di Amadeus.

