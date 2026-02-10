Cosa dicono le stelle per il 10 febbraio 2026La giornata segno per segno
Ariete – La vostra leadership naturale emerge in una situazione di emergenza: per i vostri colleghi siete un esempio.
Toro – In amore la costanza paga... finalmente raccoglierete i frutti di tanta pazienza e determinazione.
Gemelli – Amate essere sempre attivi e impegnati, ma il vostro corpo vi chiede una pausa dai ritmi frenetici.
Cancro – Oggi tutto sembra andare per il peggio... meglio ricaricarsi con una serata in solitudine e un buon film.
Leone – Sentite il bisogno di cambiare look. In fondo, il cambiamento esterno riflette una nuova forza interiore.
Vergine – Prendere una decisione non è sempre facile, ma è necessario per raggiungere i vostri obiettivi al lavoro.
Bilancia – Vorreste fuggire via da tutto e tutti, ma non si può: dovete prepararvi ad affrontare ciò che vi spaventa di più.
Scorpione – Oggi, lo sport è il vostro miglior alleato per sfogare la rabbia e la frustrazione accumulate al lavoro!
Sagittario – Il vostro ottimismo non spinge in avanti solo voi, ma anche le persone che vi circondano ogni giorno.
Capricorno – Oggi riscoprirete il piacere di un’amicizia che credevate ormai sbiadita dal tempo. Approfittatene!
Acquario – Sul lavoro, non abbiate paura di essere troppo visionari: la vostra creatività è una delle vostre migliori virtù!
Pesci – Sentite che una sorpresa dal partner è in arrivo... Lasciatevi coccolare senza controllare ogni dettaglio.