Ariete – Quando siete in difficoltà, non cercate scorciatoie: la vostra determinazione sarà l’arma vincente!

Toro – Oggi vi sentite annoiati come non mai: immergetevi nella lettura per dare libero sfogo alla vostra fantasia.

Gemelli – Sentite nascere sentimenti inaspettati... lasciatevi sorprendere dalle emozioni senza cercare una logica.

Cancro – Ultimamente trascorrete un po’ troppo tempo al lavoro, attenti a non trascurare partner, amici e famiglia.

Leone – Il vostro portafoglio chiede pietà... almeno durante la settimana, cercate di risparmiare un po’ di più del solito!

Vergine – In amore è tempo di mettere da parte le critiche e concentrarsi su ciò che avete in comune con il partner.

Bilancia – Non abbiate paura di chiedere che il vostro lavoro venga valorizzato, è giusto che vi prendiate i vostri meriti!

Scorpione – Nuove conoscenze stimolanti busseranno alla vostra porta proprio quando meno ve lo aspettate.

Sagittario – Anche a voi, ogni tanto, capita di essere giù di morale. Non abbiate paura di appoggiarvi a chi amate...

Capricorno – L’intuito vi suggerisce di cambiare rotta in una trattativa quasi conclusa. Seguite la vostra pancia!

Acquario – A lavoro soffrite per le critiche, ma spesso non sono fatte con cattiveria, ma per spingervi a migliorare.

Pesci – In amore la complicità cresce attraverso piccoli gesti e sguardi d’intesa... non servono grandi promesse.

© Riproduzione riservata