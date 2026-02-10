Sedicesimo anno per la stagione concertistica curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica. Dal 20 marzo al 15 maggio il Teatro Verdi accoglie la rassegna “I grandi interpreti della musica”. Sei serate in due mesi con grandi artisti italiani e internazionali, fra tradizione classica e ricerca, fra jazz e musical

«La stagione 2026 rappresenta un giro di boa della nostra attività – spiega Stefano Mancini, presidente e direttore artistico di Teatro e/o Musica –. Lo scorso anno abbiamo festeggiato 50 anni di attività e ora ripartiamo con nuovo entusiasmo, con grandi artisti internazionali e l’originalità delle proposte che il pubblico ha sempre apprezzato nel prestigioso Teatro Verdi, tra i pochissimi in Italia riconosciuti come monumento nazionale».

Il programma. Si parte il 20 marzo con la pianista Martina Consonni che accompagnata dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra, proporrà brani di Haydn, Rossini e Mendelssohn.

Il 26 marzo salirà sul palcoscenico del Verdi il violinista Dejan Bogdanovich che insieme alla Teatro Verdi Chamber Orchestra eseguirà musiche di Bach e Mendelssohn. Il 16 aprile protagonista il violista Danilo Rossi in un programma tra Hoffmeister e un’originale Beatles Suite.

Il 24 aprile spazio al grande jazz con il pianista Maurizio Baglini che porterà a Sassari l’iconico The Köln Concert di Keith Jarret. Il 7 maggio la Teatro Verdi Chamber Orchestra trasporterà il pubblico nelle atmosfere dei musical con Una notte a Broadway. Chiusura il 15 maggio con il duo formato da Gianfranco Bortolato all’oboe e Irenè Fiorito al violino, in una serata dedicata alla musica barocca con brani di Marcello, Vivaldi, Albinoni e Bach.

