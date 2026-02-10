Un passato che cade a pezzi, e il bisogno di un nuovo presente: di ciò racconta "Irragionevoli Dubbi", una performance tra musica e poesia di Sara Dringoli, alias Mayòlica. Questo giovedì alle 20:30 la cantautrice fiorentina porterà in scena lo spettacolo al Cousinà Late Show di Cagliari, in corso Vittorio Emanuele 178, per un appuntamento realizzato dal locale in collaborazione con Bohemien Eventi.

"Irragionevoli Dubbi" parte da una donna che dubita dell'autenticità delle sue scelte, finendo a rovesciare la struttura familiare e i saldi principi che per più di trent'anni aveva osservato, e ribaltando così la propria intera esistenza. In un passato ormai divelto, alle defunte certezze subentra il desiderio di trovare un nuovo presente, dove mettere fresche radici e finalmente fiorire, autentica. Una performance che invita a trovare coraggio per affrontare il "freddo del mondo", preferibile a restare in un "letto caldo" in cui non ci si riconosca più.

Dringoli, classe 1992, dopo anni di studio vocale compie i primi passi artistici nel 2013, quando trova un fidato mentore in Davide Piludu Verdigris: comincia così il percorso cantautorale sotto l'alias di Mayòlica, e partecipa a laboratori con autori come Francesco Gazzé ed Emanuele Dabbono. Nel 2024 produce un inedito con Diego Calvetti, e l'anno dopo ha il suo incontro con la poesia performativa, avvicinandosi alla poetry slam e girando la penisola, nell'idea di unire musica e parola in una sola, intensa forma espressiva.

© Riproduzione riservata