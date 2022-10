Artista che vince e convince il pubblico non si cambia: Claudo Baglioni ritorna in Sardegna per altre tre date con “Dodici Note Solo Bis”.

Il tour approderà a fine dicembre in tre città: al Teatro Comunale di Sassari il 27, all'Eliseo di Nuoro il 28 e infine al Teatro Lirico di Cagliari nel giorno dell'antivigilia del Capodanno, il 30 dicembre.

Il triplice evento è stato voluto da Insula Events dopo il grande riscontro ottenuto dal cantautore romano nel marzo scorso. E del resto “Dodici Note Solo bis”, il tour di Baglioni, sta raccogliendo consensi in tutta Italia, tanto da avere aggiunto 8 date.

Tre serate sarde quindi per voce, pianoforte e altri strumenti con un cantautore che ha ormai 54 anni di carriera e ha appena vinto il Premio Tenco per una carriera con pochi eguali.

