Vent’anni dopo i primi progetti, la nuova Area Grandi Eventi di Torre Grande è pronta ad aprire finalmente le porte al pubblico. A inaugurarla sarà un appuntamento di richiamo nazionale: il concerto dei The Kolors, anticipato da domenica 6 a giovedì 3 settembre, che diventerà così il primo vero grande evento ospitato nella nuova struttura.

Non cambia solo la data dello spettacolo, ma anche il suo valore simbolico. Dopo due decenni di attese, rinvii e lavori, Oristano potrà finalmente utilizzare uno spazio pensato per accogliere concerti e manifestazioni di grande richiamo. Sarà proprio la band guidata da Stash a tagliare idealmente il nastro di un’infrastruttura destinata a diventare un punto di riferimento per gli eventi dell’intero territorio.

La scelta di anticipare il concerto è stata presa dall’amministrazione comunale per evitare la concomitanza con gli eventi in programma a Cabras e consentire una maggiore partecipazione del pubblico, oltre a semplificare gli aspetti organizzativi. La decisione è arrivata al termine di un sopralluogo effettuato insieme agli organizzatori dello spettacolo.

Il concerto aprirà ufficialmente il Settembre Oristanese 2026 e segnerà l’avvio di una nuova fase per l’Area Grandi Eventi. Intanto il Comune ha già pubblicato il bando per l’affidamento della gestione della struttura, con l’obiettivo di renderla un contenitore stabile per concerti, spettacoli e iniziative di livello regionale e nazionale. Per sostenere l’appuntamento, l’amministrazione ha inoltre ottenuto un finanziamento regionale di 50 mila euro destinato alla manifestazione.

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