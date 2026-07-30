Un tessuto musicale underground che continua a resistere, creando ponti con realtà oltre il Tirreno e persino l'Atlantico: a sei mesi dall'ultima puntata in versione natalizia, il Gheisi Fest torna a squarciare il silenzio di Monte Arci in località Inus, nel territorio di Siris, con il suo "Summer Party" che annuncia "punk gratis per tutti" e resta infatti a ingresso libero.

Dalle 17 di venerdì 31 sono attesi ben undici progetti e artisti isolani a condividere il palco prima con il doom rurale e ispirato alla musica tradizionale albanese dei toscani Tomorr, e poi con l'emo massimalista e dalle tinte jazz e math dei veneti Stegosauro, oltre che con un grande ospite arrivato dagli Stati Uniti: Tony Cadena, noto anche come Tony Reflex, storica voce degli Adolescents e tra i padrini dell'hardcore punk di matrice californiana.

Sul versante isolano, le sonorità sul palco vanno dal miscuglio di punk settantasettino e rock'n'roll dei veterani cagliaritani Gods of Gamble – che proprio con Cadena hanno registrato un singolo collaborativo, nel 2023 – al connubio dei due versanti dell'hardcore fra rap e punk dei concittadini Almassacro, fino agli oristanesi Benzoqueens con il loro alternative rock memore della scuola italiana anni Novanta. Ancora l'emo-core dei sassaresi Vilma, ormai ospiti fissi delle varie edizioni del Gheisi, e lo psichedelico fuzz-rock dei Black Black Istanbul dal capoluogo, con il segmento di artisti isolani in lineup che viene completato da FNR, Lasvergas, Sa Stria, Dead Sugar Glider, Alexandro Platz, Les Incompedance e Canebot.

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