Come sarà la vostra giornata? Ecco le previsioni degli Astri!

Ariete: Quando vi manca qualcuno, non dovete sentirvi timidi a farlo sapere: non riceverete una risposta negativa!

Toro: Quanta pazienza ancora volete portare? Aprite gli occhi e parlate chiaramente con chi vi fa stare male.

Gemelli: Al lavoro e in amore avete la brutta abitudine di essere troppo precipitosi. Respirate prima di dire di sì.

Cancro: In famiglia le cose vanno così bene che temete sia tutto un sogno. Invece qualcosa sta cambiando...

Leone: Pian piano vi state riprendendo la vostra autonomia. Perseverate ancora e avrete ottimi risultati!.

Vergine: Se la vita amorosa latita, l’amicizia vi fa rimanere a galla. Date importanza a ogni momento senza paura.

Bilancia: Siete molto spigliati, ma nel privato vi chiudete a riccio. Imparate ad aprirvi anche con il partner.

Scorpione: Nuove esperienze sono alle porte e non dovete aver paura di fare quel salto. Porterà tante cose positive!

Sagittario: Sentirvi persone normali in un mondo di supereroi a volte vi pesa, ma godetevi le poche responsabilità!

Capricorno: Avete tante cose per la testa, forse troppe per essere esternate linearmente. Fate un po’ di chiarezza prima.

Acquario: Se le ferie sono ancora lontane, dedicatevi una giornata all’insegna del relax. Il tempo passerà veloce.

Pesci: Spesso avete ragione, ma è importante non affrettare le conclusioni e pensare bene alle conseguenze.

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