Una “incursione” ma per molti una sorpresa, annunciata a poche ore dall’inizio della manifestazione della Festa dei Muratori, in programma sabato 1 e domenica 2 agosto, la due giorni organizzata ai piedi della Torre Aragonese dall’associazione Via Libio 53, dal Comitato della Madonna degli Angeli, in collaborazione con l’associazione Le Botteghe Turritane e il patrocinio del Comune di Porto Torres.

Sul palco oltre ad artisti di fama, come Marco Carta, ci sarà anche il raffinato tenore turritano Luca Sannai, dal 2013 voce potente e tra le più originali del Coro dell’Opèra national de Paris, uno dei più prestigiosi al mondo, il talento sardo interpreterà il Miserere di Luciano Pavarotti accompagnato dalla DepBand delll’artista Gavino Deplmas, composta dai cantanti e musicisti Domenico Bazzoni, Antonello Bazzoni, Andrea Cossu e Graziano Fara.

La serata proseguirà con il vincitore del Festival di Sanremo 2009, Marco Carta che salirà sabato 1 agosto alle 21.30, sul palco allestito davanti alla torre, preceduto alle 20 dallo spettacolo musicale Dj set con Russo e Daniel Virdis. Domenica 2 agosto alle 18 è prevista la santa messa celebrata presso la basilica di San Gavino e a seguire la processione. La manifestazione è stata resa possibile grazie al contributo concesso dai tanti imprenditori, commercianti, artigiani e professionisti della città.

© Riproduzione riservata