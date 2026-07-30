Una band leggendaria, la cui fiamma arde ancora nonostante i tempi d'oro siano già lontani, e la cui magia torna in scena: questo venerdì a Sant'Antioco l'Arena Fenicia Festival si apre alle 21 con la tribute band Floyd Experience, sul palco con Durga McBroom, storica corista del gruppo di David Gilmour e Roger Waters all'unica data italiana del suo tour.

Dal 1987 al 1994, la cantautrice e attrice ha affiancato i Pink Floyd in ogni esibizione dal vivo, fino alla conclusione del The Division Bell Tour: la sua voce inoltre compare nei più recenti lavori della band britannica, dagli album in studio "The Division Bell" e "The Endless River" ai dischi incisi in live "Delicate Sound of Thunder" e "Pulse".

A un anno dalla sua ultima trasferta isolana, in un'altra vestigia dell'era fenicia quale Tharros, McBroom introduce gli spettatori a una nuova stagione della rassegna antiochense, che nelle prossime settimane vedrà anche la sola data sarda dei Negrita, l'irrefrenabile rap di MadMan e un'attesa replica di "Buginu", spettacolo del comico e attore Luca Tramatzu.

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