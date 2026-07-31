Dalla costa, il Silent Sardinia Festival si sposta nel cuore della Gallura per la nuova tappa del suo circuito di divertimento a “impatto ambientale zero”. Martedì ad Aggius la via principale diventerà il palcoscenico di una serata che unisce arte del riciclo creativo, teatro performativo e musica da ballare.

Capace di far convivere divertimento, spettacolarità e rispetto della quiete e del silenzio del paese, l’esperienza immersiva delle cuffie wireless resta il simbolo del festival organizzato dall’associazione Roerso Mondo ETS, che prenderà il via alle 18.30 con il Creative Recycling Lab per bambini dai tre anni in su, a cura di Julie Messina & Sonia Marianni.

Dalle 19.30 spazio al teatro con l’atteso spettacolo “Micro – Una Giornata tra gli Insetti”, scritto e interpretato da Susi Danesin e prodotto da Zebra Ets in associazione con Roerso Mondo. Grazie all’ascolto amplificato in cuffia gli spettatori saranno guidati in una magica metamorfosi nel mondo in miniatura degli insetti, riscoprendo i suoni della natura contro il caos del mondo moderno: le musiche originali e la drammaturgia sonora sono coordinate da Michele Moi, direttore artistico del festival, con l’apporto di Fabio Fochesato, Michael Fiorin, Sergio Bolognesi ed Enrico Silvestri, mentre Sonia Marianni firma i costumi.

Poi, alle 21.30, Aggius di trasformerà in una pista da ballo con la Silent Disco Night, con tre diversi DJ set a cura di DJ Brush selezionabili dai partecipanti con un click sulle proprie cuffie luminose. L’ingresso all’evento – sostenuto da Silene Multiservizi, dal Comune di Santa Teresa Gallura, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna e dalla Camera di Commercio di Sassari – è libero e adatto a tutte le età; consigliata la prenotazione delle cuffie.

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