Musica e solidarietà a Porto Rotondo. Domenica 2 agosto, al Teatro Mario Ceroli, alle 20,30, saranno protagonisti la cantante Amii Stewart e il tenore Francesco Demuro, ambasciatori attraverso la loro arte di quei valori universali di dialogo, fratellanza e speranza che costituiscono l'anima stessa dell'iniziativa.

È un evento dal grande significato umano e spirituale: una serata di solidarietà per l’emergenza umana e sanitaria in Terra Santa, promossa dalla Delegazione Gallura-Logudoro, Sezione Nord, Luogotenenza Sardegna, dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Come si legge in un comunicato stampa, «Non un semplice evento artistico, ma una serata di elevata solidarietà, nella quale la musica si farà voce di fraternità e vicinanza verso le popolazioni della Terra Santa che, in questo drammatico momento storico, vivono le sofferenze della guerra, della violenza e della privazione delle più essenziali cure sanitarie».

Il ricavato sarà destinato, attraverso il Gran Magistero dell'Ordine e il Patriarcato Latino di Gerusalemme, al sostegno di urgenti interventi umanitari e sanitari a favore delle comunità colpite dal conflitto.

«In una terra celebrata nel mondo per la straordinaria bellezza del suo mare, per il fascino delle sue tradizioni e per l'autenticità della sua ospitalità», i legge ancora nella nota, «desideriamo far risplendere anche il volto più nobile e profondo della Sardegna: quello della generosità, della solidarietà operosa e della vicinanza concreta verso chi soffre».

«La Gallura intende farsi interprete di un messaggio che trascende ogni distanza geografica, culturale e religiosa. Da questa terra antica, ricca di valori e di umanità, partirà un appello alla coscienza collettiva, affinché la sofferenza di intere popolazioni non lasci spazio all'indifferenza. Un messaggio di pace e di speranza che, attraverso la forza universale della musica e della carità, vuole raggiungere i Luoghi Santi e tutte le persone che oggi vivono il dramma della guerra, portando loro un segno tangibile di vicinanza e aiuto».

«Attraverso il linguaggio universale della musica, questa serata intende testimoniare che la carità non è soltanto un sentimento, ma un dovere morale che interpella ogni coscienza. Un gesto concreto affinché, nei Luoghi che custodiscono le radici della nostra fede e della nostra storia, possa continuare a vivere la speranza».

Contatti: oessh.galluralogudoro@gmail.com, info@sardiniaforeveyland.help

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