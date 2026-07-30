Ariete - Vi siete svegliati in modalità “corsa”. Chi prova a rallentarvi finisce travolto, anche se ha buone intenzioni.

Toro - Prendetevi il vostro tempo al lavoro ma state attenti: qualcuno che vi invidia potrebbe aver da ridire.

Gemelli - Accontentate tutti, dimostratevi forti e lodevoli, ma nel frattempo preparate la vostra fuga al mare!

Cancro - Ogni dettaglio vi tocca più del previsto e una serata qualunque rischia di diventare un ricordo molto caro.

Leone - Vi piace occupare la scena e qualcuno, in silenzio, lo ha notato: guardatevi attorno per scoprire la verità!

Vergine - Notate tutto, correggete tutto e se qualcosa non torna riuscite comunque a convincervi che andava fatto così!

Bilancia - State valutando alternative mentre qualcuno vi sta già aspettando. Decidete o perderete solo tempo!

Scorpione - Non dite molto ma si capisce comunque troppo: chi prova a interpretarvi finisce per complicare tutto!

Sagittario - Assecondate il richiamo di partire, anche per un giorno, senza programma e con la valigia fatta all’ultimo!

Capricorno - Oggi evitate di occuparvi anche del pranzo del bagnino. Rilassatevi: il mondo non crollerà a pezzi.

Acquario - Le idee vi arrivano strane ma convincenti e spesso non avete nessuna intenzione di spiegarle a nessuno.

Pesci - Oggi vi perdete nei pensieri e vi rendete inaccessibili agli altri. Aprite gli occhi, prima che sia tardi...

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