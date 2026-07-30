Cosa dicono le stelle per il 30 luglioLa giornata segno per segno
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Ariete - Vi siete svegliati in modalità “corsa”. Chi prova a rallentarvi finisce travolto, anche se ha buone intenzioni.
Toro - Prendetevi il vostro tempo al lavoro ma state attenti: qualcuno che vi invidia potrebbe aver da ridire.
Gemelli - Accontentate tutti, dimostratevi forti e lodevoli, ma nel frattempo preparate la vostra fuga al mare!
Cancro - Ogni dettaglio vi tocca più del previsto e una serata qualunque rischia di diventare un ricordo molto caro.
Leone - Vi piace occupare la scena e qualcuno, in silenzio, lo ha notato: guardatevi attorno per scoprire la verità!
Vergine - Notate tutto, correggete tutto e se qualcosa non torna riuscite comunque a convincervi che andava fatto così!
Bilancia - State valutando alternative mentre qualcuno vi sta già aspettando. Decidete o perderete solo tempo!
Scorpione - Non dite molto ma si capisce comunque troppo: chi prova a interpretarvi finisce per complicare tutto!
Sagittario - Assecondate il richiamo di partire, anche per un giorno, senza programma e con la valigia fatta all’ultimo!
Capricorno - Oggi evitate di occuparvi anche del pranzo del bagnino. Rilassatevi: il mondo non crollerà a pezzi.
Acquario - Le idee vi arrivano strane ma convincenti e spesso non avete nessuna intenzione di spiegarle a nessuno.
Pesci - Oggi vi perdete nei pensieri e vi rendete inaccessibili agli altri. Aprite gli occhi, prima che sia tardi...