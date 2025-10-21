Torna “Fegatelli”, la stand-up comedy sarda conquista Ferai TeatroUno spettacolo noto per il suo humor irriverente e brillante
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna a Cagliari la rassegna “Fegatelli”, un appuntamento imperdibile per gli amanti della comicità sarda contemporanea.
Sul palco di Ferai Teatro (via del Fangario 13) saliranno quattro protagonisti della stand-up comedy isolana: Luca Tramatzu, Pasqualino Massa, Roberto Lai e Sisifo.
Lo spettacolo, noto per il suo humor irriverente e brillante, nasce dalla collaborazione tra Stand-up Comedy Sardegna e Ferai Teatro, realtà che continuano a promuovere la comicità d’autore nell’Isola.
Il primo appuntamento della stagione 2025/26 è fissato per giovedì 24 ottobre alle ore 20:30.