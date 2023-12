«È stato un anno difficile, non riesco a cantare». Un bilancio di fine 2023 amaro per Tiziano Ferro che affida a Instagram un messaggio per i suoi fan.

«Lo so che vi aspettavate il karaoke di Natale, però è un anno un po’ particolare e ultimamente non riesco a cantare, a scrivere, non riesco a fare musica».

Il cantautore di Latina nell’ultimo anno – dopo il trionfo del tour che lo ha riportato negli stadi italiani – ha dovuto affrontare un problema alle corde vocali e il divorzio dal marito. Mesi difficili dei quali ha sempre voluto rendere partecipi i suoi fan, ora il video con il quale si racconta agli oltre due milioni e quattrocentomila follower.

«Pochi giorni fa ho registrato la performance con la fantastica Elisa e ho cantato e ho pensato che tutto si fosse sbloccato. Poi, finita quella performance, è andata via la voce per un po’. Ho capito che il mio corpo e la mia voce mi stavano dicendo che le devo rispettare - ha continuato Ferro che, nonostante il momento difficile, lancia un messaggio di speranza per il futuro -. Se è vero che da un periodo di distruzione arriva sempre una rinascita, sono qua per dirvi che sono certo che quest’anno che arriverà sarà un anno di cose nuove e che spero di fare con voi. È stato un anno speciale, un anno difficile ma non mi permetto di lamentarmi mentre io sono qui, e ho la possibilità di ammirarvi anche se da lontano, torneremo vicini. Non sono triste. Questo sarà quel Natale che non si canta insieme per una volta, ma che farà diventare più speciale il momento in cui torneremo a cantare insieme. Vi voglio bene perché mi siete stati vicini, siete vicini ai miei piccoli e perché questo momento di ricostruzione non potrebbe esistere senza di voi. Quindi grazie per la pazienza, la comprensione, l’amicizia e il supporto e perché non vorrei altre persone se non voi accanto in questo viaggio folle. Quest’anno è così: il Natale della ricostruzione. Buon Natale, buon anno, vi voglio bene».

