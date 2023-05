Tappa in Sardegna per Tiziano Ferro. Il cantante sarà protagonista di uno spettacolo in programma il 16 luglio alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

I biglietti per lo show saranno disponibili a partire da domani, martedì 9 maggio, dalle 12 su Ticketmaster.it, Ticketone.it, Vivaticket.com e nei rispettivi punti vendita autorizzati, incluso quello di Box Office Sardegna in viale Regina Margherita a Cagliari.

Da venerdì 5 maggio è inoltre in radio e negli store digitali “Destinazione mare”, il nuovo singolo inedito del cantante e frutto dell’inedita collaborazione con ITACA, la casa di produzione fondata da Merk & Kremont insieme a Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti.

«Questo singolo è un inno alla vita nuova – racconta Tiziano Ferro - una canzone che racconta le fasi di cambiamento che attraversiamo ponendo fiducia cieca nel futuro. Merk & Kremont, geni assoluti con i quali ho collaborato per la prima volta, hanno prodotto questo brano vestendolo in puro stile elettro dance. E la duplicità tra testo crepuscolare e suoni da dance floor è ciò che più mi appassiona di Destinazione Mare».

A partire dal 7 giugno prenderà il via il “TZN 2023”, tour organizzato da Live Nation, che riporterà il cantautore negli stadi delle principali città italiane dove potrà finalmente risalire sul palco e sentire il calore del suo affezionato pubblico, a 6 anni di distanza dall’ultimo tour.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata