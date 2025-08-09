Una donna di circa 70 anni è stata investita questa mattina mentre attraversava in viale Regina Margherita, a Cagliari.

L’incidente è avvenuto all’altezza della chiesa battista, dove non sono presenti strisce pedonali. L’investitore, a bordo di una Yaris, si è subito fermato per chiamare i soccorsi. L’anziana ha riportato un brutto trauma cranico ed è stata soccorsa dagli operatori del 118, che l’hanno portata in codice giallo al Brotzu. Sul posto anche la polizia locale

(Unioneonline/E.Fr.)

