Estrarre dai classici l’essenza, farli propri fino a trasformarli in brani originali. Questa è la motivazione che ha spinto il Blue Note Jazz Ensemble (BNJE) a cimentarsi con “Skylark”, nuova produzione discografica di JazzOp Records, l’etichetta dell’Associazione Blue Note Orchestra / Orchestra Jazz della Sardegna. “Skylark” sarà presentato ufficialmente con un concerto al Teatro Civico di Sassari domenica 22 febbraio alle ore 11.

Il disco nasce da un’idea semplice ma tutt’altro che scontata: trattare il repertorio degli standard come materia viva, non come pretesto né come omaggio, ma come territorio aperto, attraversato con rispetto e libertà, senza nostalgia né forzature. Gli arrangiamenti, tutti dalla penna di Mariano Tedde, non cercano l’effetto, ma una forma di necessità: ogni brano trova qui una propria postura, un equilibrio specifico tra scrittura e improvvisazione, tra memoria e presente.

“Skylark” non solo reinventa i grandi classici, offre anche due preziose composizioni autografe, il bellissimo valzer Out Of Fashion Reloaded del trombettista Giovanni Sanna Passino, e Z-24 del pianista Mariano Tedde. Il repertorio viene affrontato con rispetto, ma scomposto e rielaborato, come ad esempio nei temi di Yardbird Suite di Charlie Parker e Cotton Tail di Duke Ellington.

I sette musicisti del BNJE, (Giovanni Sanna Passino alla tromba, Massimo Carboni al sax contralto, Gavino Mele al corno, Mariano Tedde al pianoforte e Luca Piana alla batteria, tutti componenti dell’Orchestra Jazz della Sardegna, con Elias Lapia al sax tenore e Nicola Muresu al contrabbasso) hanno lavorato sugli standard con l’intensità che si dedica all’atto creativo, servendosi di musica già esistente come di un magma capace di rigenerarsi ed evolversi in qualcosa che non è più ciò che era.

Grazie alla preziosa e ormai storica collaborazione del Museo del Vino / Enoturistika, il pubblico alla fine del concerto potrà degustare i vini offerti dalla Cantina Ledà di Alghero, nelle sale di rappresentanza di Palazzo di Città.

