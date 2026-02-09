Cosa dicono le stelle per il 9 febbraio 2026La giornata segno per segno
Come sarà la vostra giornata? Ecco cosa dicono le stelle per il 9 febbraio 2026.
Ariete: Dopo un weekend di relax, siete pronti per tornare al lavoro pieni di energie e affrontare i mille impegni.
Toro: Questo lunedì non vi sentite troppo in forma ma tutti sembrano aver bisogno di voi: tenete duro.
Gemelli: In famiglia una notizia inaspettata porta un’ondata di entusiasmo. Lasciate da parte i rancori passati.
Cancro: La vostra inquietudine si riflette nella relazione a due. Meglio risolvere quel problema al più presto...
Leone: La vostra generosità d’animo scalda il cuore di chi vi sta accanto, siete come un faro nella notte.
Vergine: Nuovi orizzonti si aprono... anche se vi spaventa, prendete in considerazione l’idea di cambiare strada.
Bilancia: Sul luogo di lavoro siete il collante perfetto per riunire generazioni diverse intorno a una scrivania: agite così.
Scorpione: Per la vita sentimentale è un momento di grande carica magnetica. Qualcuno è affascinato da voi...
Sagittario: Anche se siete tornati in ufficio, la vostra mente vaga tra i bei ricordi dell’ultimo weekend romantico...
Capricorno: La salute trae giovamento dal silenzio e dal contatto con la natura, anche in una semplice passeggiata.
Acquario: Oggi è meglio aprire il cuore... Scoprirete che dire la verità è molto meno faticoso che nasconderla.
Pesci: Anche se siete un po’ dubbiosi, è il momento di credere di più in quella dote che tutti vi riconoscono